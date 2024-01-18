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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. مصطفى محمد وصلاح يقودان هجوم الفراعنة أمام غانا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة الذي يخوض به مباراة نظيره منتخب غانا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار. 
وجاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا مباراة غانا