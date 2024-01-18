ثورة تكنولوجيا الاتصالات إيجابيات يحفها سلبيات خطيرة.. خبراء: تطبيقات الهواتف المحمولة سهلت الأنشطة الحيايتة ووفرت الوقت والجهد.. وتحذيرات من مخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية على فئات الشباب والأطفال

في العصر الحديث، يعتبر استخدام التطبيقات والأبلكيشن من أبرز الأنشطة اليومية والترفيهية والتواصلية لدى فئات مجتمعية عريضة، وتوفر هذه التطبيقات مجموعة متنوعة من المحتوى والألعاب التي تجذب انتباههم وتثير اهتمامهم. ومع زيادة انتشار التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى هذه التطبيقات، يصبح للأطفال والشباب تجربة استخدامها بشكل يومي.

ولكن، على الرغم من فائدة هذه التطبيقات في أنجاز الأعمال، وتسلية الأطفال وتعزيز مهاراتهم، إلا أن هناك خطورة كبيرة قد تنجم عن استخدام غير مسؤول لهذه التطبيقات، فقد أظهرت بعض الدراسات أثر سلبي للاستخدام المفرط للتطبيقات على صحة الأطفال وسلوكهم، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الانغماس الشديد في استخدام التطبيقات إلى تأثير سلبي على النوم والنشاط البدني للأطفال، مما يؤثر على نموهم وتطورهم العقلي والجسدي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي بعض التطبيقات على محتوى غير مناسب للأطفال والشباب، مثل العنف أو المشاهد الجنسية. قد يؤدي تعرضهم لهذا المحتوى إلى تأثيرات نفسية سلبية وتشكيل اعتقادات خاطئة لديهم.، كما يمكن أن يؤثر استخدام التطبيقات بشكل مفرط على التواصل الاجتماعي والعلاقات الحقيقية بين الأفراد، حيث قد يصبح التفاعل مع شخص آخر عبر التطبيق هو الخيار المفضل بدلًا من التواصل المباشر.. ففهم خطورة استخدام التطبيقات على الأطفال والشباب يساهم في تحقيق تجربة استخدام صحية وآمنة لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

قال محمد عبد الفتاح، خبير تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لـ "البوابة نيوز"، إن التطبيقات المحمولة أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فهي تسمح لنا بالتواصل مع الآخرين، والوصول إلى المعلومات، والتمتع بوقتنا. يضاف إلى ذلك، أن التطبيقات هي برامج مصممة للعمل على الهواتف الذكية وتقدم مجموعة متنوعة من المهام مثل التواصل والوصول إلى المعلومات والترفيه والتسوق وإدارة الأعمال.

ويُشير أيضًا إلى أن التطبيقات يُمكن تحميلها مجانًا أو بدفع رسوم، وأنه يُصعب شرح التطبيقات وخصائصها بشكل نظري. كذلك، يُشير إلى أن هناك تطبيقات شائعة يستخدمها الملايين في مصر والعالم يوميًا، مثل Google Play وApp Store.

خطورة التعامل بالأبليكيشن

تقول دينا إسماعيل، خبيرة في تجربة المستخدم وتصميم واجهة الهاتف المحمول، لـ "البوابة نيوز": يكمن خطر التعامل مع التطبيقات في أنها تسيطر على حياتنا. فالتطبيقات المثبتة على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أصبحت تلبي حاجاتنا اليومية، مثل طلب الطعام والملابس والشراء بشكل عام. وأصحاب التطبيقات يمتلكون معلومات شخصية عنا أكثر من الجهات المختصة.

وتضيف: لذلك، أنصح المستهلك والعميل بعدم حفظ أرقام موظف التوصيل أو أرقام جهة التطبيق على هاتفه. بدلًا من ذلك، يجب حفظها في دفتر هاتفك لضمان سلامة معلوماتك الشخصية. فرقم هاتفك هو مفتاح خطير لمعلوماتك الشخصية. بشكل مختصر، لا تحتفظ بأرقام جهات التطبيقات على أجهزتك لضمان سلامتك الشخصية.

أمثلة على التطبيقات والأبلكيشن

أولًا، هناك تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تمكّن المستخدمين من التواصل مع الأصدقاء والعائلة، مثل تطبيق Instagram.

ثانيًا، هناك تطبيقات الأخبار والمعلومات التي تسمح للمستخدمين بالبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والأحداث، مثل تطبيق Google News.

ثالثًا، هناك تطبيقات الترفيه التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية، مثل تطبيق Spotify.

رابعًا، هناك تطبيقات التسوق التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات، مثل تطبيق Amazon.

وأخيرًا، هناك تطبيقات إدارة الأعمال التي تسهّل على الشركات التواصل والتعاون، مثل تطبيق Zoom.

تأثيرات تطبيقات الهاتف

لدى تطبيقات الهاتف المحمول تأثير عميق على حياتنا اليومية. فهي تؤثر على كيفية تواصلنا مع الآخرين، وكيف نحصل على المعلومات، وكيف نقضي وقت فراغنا.

فيما يلي بعض تأثيرات تطبيقات الهاتف المحمول على حياتنا:

أولًا، التواصل الاجتماعي: ساعدت تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل منصة ( x) الناس على البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من جميع أنحاء العالم. يمكن للمستخدمين الآن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية بسهولة مع بعضهم البعض.

ثانيًا، الوصول إلى المعلومات: ساعدت تطبيقات الأخبار والمعلومات لناس على البقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والأحداث. يمكن للمستخدمين الآن قراءة المقالات ومشاهدة مقاطع الفيديو والبحث عن المعلومات بسهولة، مثل Google News ا

ثالثًا، الترفيه: ساعدت تطبيقات الترفيه الناس على الاستمتاع بالموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية. يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى واللعب على هواتفهم المحمولة مثل YouTube

تطبيقات الترفيه

يقول محمد يحيى خبيرفي التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لـ "البوابة نيوز"، إن ابليكشن التسوق يساعد الناس على التسوق لشراء المنتجات والخدمات. يمكن للمستخدمين الآن مقارنة الأسعار وقراءة المراجعات وشراء المنتجات عبر الإنترنت، مثل Amazon

تطبيق التسوق

ويقول محمد عبد الرحمن خبير في التسويق الرقمي وتحليلات الويب لـ "البوابة نيوز ": يعتبر أبليكيشن إدارة الأعمال من التطبيقات المساعدة لاصحاب الشركات على التواصل والتعاون ويمكن للموظفين الآن العمل من أي مكان في العالم ومشاركة المعلومات وإنجاز المهام، مثل Zoom

إيجابياتها وسلبياتها

قال عمرو حسن خبيرتصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لـ"البوابة نيوز": الابليكيشن او تطبيقات الهاتف المحمول هي تقنية قوية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على حياتنا من المهم أن تكون على دراية بالإيجابيات والسلبيات المحتملة لتطبيقات الهاتف المحمول حتى تتمكن من استخدامها بمسؤولية.

وأوضح أن من إيجابيات الأبلكيشنز سهولة الوصول إلى المعلومات والترفيه، وتحسين التواصل الاجتماعي، وزيادة الإنتاجية. أما عن سلبياتها فهي؛ الإدمان للشاشات، حساسية الخصوصية والأمن، ضعف الصحة البصرية.