اليوم.. محافظ جنوب سيناء وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية يشهدان مهرجان الهجن

يشهد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وكاتو كين الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا )، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي تقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يحرص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وتوفير كل الدعم لمضمار الهجن بشرم الشيخ ، أيضا مضمار نويبع وطور سيناء لأغراض التدريب، مؤكدًا حرصه أيضا لإقامة الفعاليات، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

ويعد مضمار الهجن بشرم الشيخ افضل مضمار لسباقات الهجن في افريقيا بالاضافة انه من ضمن افضل خمس مضامير الهجن على مستوى العالم.

كان اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد التقى كاتو كين الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا ) وميادة مجدى راغب الممثل الأول الإقليمي، للهيئة، وذلك بمكتب مصر لهيئة جايكا اليابانية بالقاهرة، واستعرض الممثل الرئيسى لجايكا أبرز الأنشطة في مجالات التعاون الدولى المختلفة في مصر والمحاور المحتملة للتعاون مع محافظة جنوب سيناء ، وأهمها في مجال التعليم خاصة أن هناك 2 مدرسة يابانية في المحافظة إحداهما في شرم الشيخ والأخرى بطور سيناء.

كما عرض محافظ جنوب سيناء أهم المشروعات التي تتطلب التعاون بين الجانبين وخاصة بمدينة شرم الشيخ باعتبارها المدينة الخضراء الذكية الرائدة في مصر، مع إمكانية تنفيذ بعض من هذه المشروعات بعدد من المدن الأخرى بالمحافظة ، ومن أهم المشروعات المقترح التعاون من خلالها إقامة محطات للطاقة الشمسية خاصة بالتجمعات البدوية ومحطات لطاقة الرياح خاصة على امتداد مدن خليج السويس وكذلك حفر عدد من الآبار بالتجمعات البدوية وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية ، وكذا توفير عدد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتزويد مدينة شرم الشيخ بالعديد من معدات النظافة وسيارات تجميع القمامة ومعدات كبس المخلفات الصلبة وتفعيل هذا الأمر في عدد من المدن السياحية الأخرى.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر إلى ممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولى اليابانية ( جايكا )على هذا اللقاء المثمر والبناء وطرح إمكانية دراسة إعداد بروتوكول توأمة ما بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البيئية باليابان وتفعيل التعاون في عدد من المجالات الثقافية والسياحية والتراثية، كما وجه له الدعوة لزيارة مدينة شرم الشيخ للوقوف على آخر مستجدات التنمية بها كما دعاه لحضور سباق الهجن وذلك بمضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن، حضر اللقاء اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.