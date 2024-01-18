كأس ملك إسبانيا.. الثنائي البرازيلي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو، إذ تنطلق المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، هجوم الملكي أمام الأتلتي، وذلك بمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

وتأتي مواجهة ديربي مدريد بين الفريقين، بعد أيام قليلة من فوز الريال على أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.