جريمة النسايب.. عاطل ينهى حياة زوج شقيقته طعنا فى الطالبية

لا تزال الجريمة الأسرية تتصدر المشهد في أخبار الحوادث بمختلف أشكالها، حيث تكون الخلافات في البداية صغيرة وتتراكم المشكلات بين الطرفين إلي أن تنتهي بجريمة قتل مروعة، فينسي كل طرف الود والعشرة طيلة السنوات ويتحول قلبه لحجر علي رفيق دربه وكأنه عدو.

ففي منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، تزايدت الخلافات بين «مصطفى» الشاب الذي أتم عامه الثلاثين قبل أيام، وزوجته بسبب وبدون سبب يذكر، حتي تطور الأمر بين الزوجين أمس الأول وقام الزوج بالاعتداء بالضرب علي زوجته داخل الشقة محل سكنهم.

لجأت الزوجة إلى «هاني» شقيقها الأكبر، وتواصلت معه هاتفيا «الحقني يا هاني.. مصطفى ضربني وبهدلني.. تعالي خدني من هنا يا أخويا»، كلمات نزلت كالصاعقة علي أذن الشاب وظن بأن شقيقته أصابها مكروه وتحرك مهرولا على شقتها، وفور رؤيتها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد استشاط غضبا وقرر الانتقام لأخته.

ترك شقيقته متوجها إلي محل عمل زوج شقيقته والذي يملك محل زيوت بذات المنطقة التي يقيمان فيها، وفور وصوله بدأت المشادة الكلامية، والتي تحولت لمشاجرة قام خلالها شقيق الزوجة بغرس سلاح أبيض سكين في صدر زوج شقيقته ليسقطه قتيلا ولاذ بالفرار مرددا «أنا قتلت هاني.. عشماوي.. أنا ضعت».

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل محل زيوت بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة «مصطفى ط» 30 سنة، به آثار طعنة نافذة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لها.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «هاني ر» شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلافات عائلية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه يوما واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.