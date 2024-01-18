سعر الدولار مساء يوم الخميس 18-1-2024 أمام الجنيه

الخميس 18/يناير/2024 - 08:08 م

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الخميس 18-1-2024 ، مسجلا في بنكي الأهلي المصري ومصر 30.75 للشراء و30.85 للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 30.83 للشراء و30.96 للبيع.

وتعرض "البوابة نيوز" في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل الدولار فى بنك التنمية الصناعية نحو30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل الدولار في بنك HSBC نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميدبنك

سجل الدولار في ميدبنك نحو30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.