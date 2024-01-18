إيران: لن نسمح لباكستان بإقامة قواعد للإرهابيين على أراضيها

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلًا عن إيران، اليوم الخميس، بأنه على الرغم من التزامها بسياسة حسن الجوار مع باكستان، فإن إيران تشدد على ضرورة منع إسلام آباد من إقامة قواعد لـ"الإرهابيين" على أراضيها.

وكانت باكستان قد نفذت ضربات صاروخية انتقامية على إيران المجاورة بعد يومين من هجوم إيراني أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وأعلنت باكستان أن الضربات استهدفت "مخابئ للإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي.

وذكر الإعلام الرسمي بارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الصاروخية الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من 7 إلى 9 أشخاص.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن مساعد محافظ سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أن "رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أكدت اليوم الخميس تنفيذ ضرباتها التي وقعت حول مدينة سارافان.

وتعود خلفية هذه الأحداث إلى التوترات الطويلة بين باكستان وإيران، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بإيواء "جماعات متشددة" وتنفيذ هجمات عبر الحدود الشائكة بينهما.