جالانت: لا حل لمشكلة للمقاومة في غزة.. وعلينا الاستعداد لتدهور الأوضاع في الشمال

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل يجب أن تكون جاهزة لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان، مشيرًا إلى أن الجيش قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية لإعادة السكان إلى منازلهم.

ووفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد جالانت أنه لا يوجد حلا شاملا لمشكلة المقاومة في قطاع غزة، مدعيًا أن جيش الاحتلال قد دمر التنظيمات الهيكلية لحماس في شمال القطاع وقتل ألوفًا ممن وصفهم بـ "المخربين" هناك.

وزعم جالانت أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أصبحت أضعف، وأنها لا تحصل على إمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأوضاع في غزة. وأضاف أنها تسعى لاستغلال مشاعر المواطنين بهدف تفتيت المجتمع الإسرائيلي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى وجود تطورات خطيرة يمكن أن تضطر إسرائيل إلى الانجرار نحو الحرب في المنطقة الشمالية، معبرًا عن عدم رغبتها في التورط في نزاع مسلح مع لبنان، وأنها تريد إعادة مواطنيها بسلام إلى تلك المناطق.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة تعمل على تجهيز حزم غذائية لتكون جاهزة للتوزيع على سكان المناطق الشمالية في حال اندلعت مواجهات مسلحة مع حزب الله في تلك المنطقة.