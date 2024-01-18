الناتو يبدأ أكبر تدريب عسكري منذ عقود في هذا الموعد

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل تدريبًا عسكريًا هو الأكبر منذ عقود، حيث سيشارك فيه 90 ألف عسكري وسيمتد على مدى عدة أشهر.

وصرح الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى للحلف في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي، بأن التدريب المعروف بـ "المدافع الصامد" سيتم استكماله حتى نهاية شهر مايو.

يشمل هذا التدريب وحدات عسكرية من كل الدول الأعضاء الـ31 في الناتو، بالإضافة إلى مشاركة السويد بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الحلف.

وفي تصريحه، أكد كافولي أن هذا التدريب سيكون إشارة واضحة لوحدة الحلف وقوته، مؤكدًا تصميمهم على حماية بعضهم البعض. وأعلنت بريطانيا أنها ستشارك في هذه التدريبات بإرسال 20 ألف جندي، وفقًا لتصريح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يوم الاثنين.