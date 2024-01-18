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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: 2.5 مليار شخص بالعالم يعانى نقص الغذاء نتيجة الصراعات الدولية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية
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قال ديميتري بريجع، الباحث من روسيا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على التبادل التجاري والغذاء بشكل عام، حيث إن أوكرانيا من أهم دول العالم في تصدير الحبوب والآن بسبب الحرب لا تستطيع السفن أن تخرج من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح "بريجع" في حوار عبر تطبيق " زووم " مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت كذلك على ملف النفط والغاز، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشهد مزيدا من التوتر ولا توجد أي بوادر لحلول سياسية ودبلوماسية.

وأكد أن الأزمة تلقي بظلالها على الغذاء العالمي بعد الإعلان عن معاناة 2.5 مليار شخص بالعالم من نقص الغذاء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع زيادة التوتر بحرب غزة والتوتر بالأراضي السورية.
 

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