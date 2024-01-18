ناقد رياضي: حزن الجماهير وصل للاعبي المنتخب وهناك رغبة كبيرة في الفوز أمام غانا

قال الناقد الرياضي مصطفى الدكش، إن هناك حالة قلق طبيعية بين الجماهير من نتيجة مباراة المنتخب المصري مع نظيره الغاني في مباراة اليوم بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "الدكش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الجماهير كان لديها الأمل في تحقيق انتصار كبير على منتخب موزمبيق في بداية المشوار بالبطولة الأفريقية، وتحقيق التعادل كان صدمة.

ولفت إلى أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، ونأمل الانتصار اليوم على منتخب غانا ونعود إلى أرض الوطن بالبطولة الثامنة، خاصة أن البطولة الأخيرة وصلنا للمباراة النهائية وخسرناها بضربات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السنغال.

وتابع: "كل ثقتنا في لاعبينا، ونأمل ألا يكون هناك تأليف في تشكيل مبارتنا اليوم، وأرى أنه من الأفضل أن يلعب ياسر إبراهيم بدلا من أحمد حجازي في خط الدفاع".

وأكد أن حزن الجماهير في الشارع المصري وصل إلى اللاعبين، والدوافع كبيرة لتعويض التعادل في المباراة الأولى، والسير بشكل جيد في البطولة، منوها أنه لا سبيل أمامنا اليوم سوى تحقيق الفوز على منتخب غانا، لأن أي نتيجة أخرى ستجعل الأمور صعبة للغاية في البطولة.

واختتم: أتمنى نتفائل خيرًا، ومش عاوزين نبص للجزء الغامق في الرواية وأملنا كبير في لاعبي المنتخب المصري، وتمثيل مصر بشكل يليق باسم مصر، وأن يكون المنتخب مرشح قوي للفوز بالبطولة.