وزير الشباب يلتقي رئيس كيان حكاية إشارة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بيشوي عماد رئيس كيان حكاية إشارة، أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومسئول ملف الكيانات الشبابية بالوزارة.

تناول اللقاء، مناقشة الترتيبات والاستعدادات لإطلاق المؤتمر الشبابي الأول لنشر لغة الإشارة تحت عنوان حكاية إشارة، بهدف التعريف بأساسيات لغة الإشارة، وإطلاق برنامج تدريبي من خلال المؤتمر تحت عنوان "سفراء لغة الإشارة" لتعلم أساسيات وكيفية التعامل مع الأصم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه لكافة الكيانات الشبابية، والتي تضم كل فئات المجتمع، مبينًا دورها الكبير في تنمية الشباب والمجتمع.

وأشار إلي اهتمامه بوجود كيانات شبابية متفاعلة مع ملف ذوي الهمم ويكون اختصاصها أصحاب الهمم، موضحًا أن أبطال ذوى الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التى نفخر بها لإنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادرًا على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.