إمام مسجد الحسين: الدنيا لن تكون جنة وعلينا بالتفاؤل وعدم اليأس.. فيديو

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة وجعلها دار ابتلاء، لافتا إلى أن الدنيا لن تكون جنة لأحد، فهي دار القدر والاختبار والامتحان.



وأوضح “عبدالسلام” خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لا يوجد أى على وجه الدنيا، ليس عنده اختبار أو ابتلاء، ده حتى الأنبياء نفسهم تعرضوا لابتلاء، والابتلاء ده خير من الله، حتى تحتاج إلى الله، ودايما تقول يارب وتطلب الخير من الله".

وتابع: "الكل فى ابتلاء، لكن المشكلة فى التفاؤل، فى ناس عايشة فى الكآبة والحزن، مفيش مشكلة إن يكون عندك مشكلة لكن المشكلة إنك تيأس ولا تتفائل، ده سيدنا يونس دخل في 3 ظلمات فى بطن الحوت، لكنه لم ييأس وظل متفائل، ودعى ربه حتى انجاه".

