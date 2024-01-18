سامح شكري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الإنحياز، مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالًا بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي، مشددًا على تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري حرص على التأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

ومن جانبه، رحب المسئول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن تضامن الدول العربية الشقيقة مع الصومال، كما أشاد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة، دعمًا للصومال وشعبه الشقيق.