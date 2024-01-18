الزمالك: خطاب رفع القيد سيصل خلال ساعات من الفيفا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسوية جميع القضايا المرفوعة على النادي لصالح مدربين ولاعبين سابقين وأندية والتي تسببت في إيقاف القيد عن فريق الكرة بالنادي الأبيض .

ونشر النادي بيان منذ قليل جاء كالتالي: بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا و كلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

وتابع البيان: يعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

واختتم البيان: يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط و افريقيا.