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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك: خطاب رفع القيد سيصل خلال ساعات من الفيفا

حسين لبيب
حسين لبيب
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسوية جميع القضايا المرفوعة على النادي لصالح مدربين ولاعبين سابقين وأندية والتي تسببت في إيقاف القيد عن فريق الكرة بالنادي الأبيض .

ونشر النادي بيان منذ قليل جاء كالتالي: بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا و كلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب  من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

وتابع البيان: يعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

واختتم البيان:  يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط و افريقيا.

الزمالك حسين لبيب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أيمن مصطفى