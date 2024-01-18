آداب طنطا تنظم مؤتمرها الدولي الثالث فى مارس المقبل بشرم الشيخ

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم كلية الآداب بالجامعة المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "مستقبل العلوم الإنسانية فى ظل الجمهورية الجديدة"، تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي)، بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 5 - 7 / 3 / 2024.

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورعاية رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، والدكتور عبدالرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر، والدكتورة بدوية محمد البسيوني أمين عام المؤتمر.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على تحديد دور العلوم الفلسفية والاجتماعية والنفسية في دعم الجمهورية الجديدة في عصر الرقمنة، وإبراز تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجالات اللغة والأدب.

أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن الهدف أيضا من المؤتمر التأكيد على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير الدراسات التاريخية والأثرية والسياحة، وتوضيح تأثير تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دراسات الإعلام والمعلومات، وكذلك تسليط الضوء على تطبيقات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي في دعم المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد استلام ملخص الأبحاث للمشاركين بالمؤتمر والذى بدأ من يوم 31 / 12 /2023 وحتى يوم 31 /1 /2024، وآخر موعد لتلقي النص الكامل 15 /2 /2024، وترسل المشاركات والبحوث عبر البريد الالكتروني للمؤتمر conf@art.tanta.eud.eg، علمًا بأنه يتم النشر للأبحاث في مجلة محكمة حاصلة على معايير معامل تأثير 7 في عدد خاص.