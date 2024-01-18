الوطنية للإعلام: نتابع مع كافة القطاعات إجراءات تنفيذ ترقيات العاملين

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، فى بيان لها اليوم الخميس، إنه فى إطار المتابعة المستمرة مع كافة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترقيات العاملين والتى كان آخرها إخطار شئون العاملين بكافة القطاعات بخطاب من التنظيم والإدارة، لتقوم تلك الإدارات بأعمال شئونها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع الهيئة: ويشير القطاع الاقتصادى أن جميع الإدارات الإدارية والمالية في كافة القطاعات قامت بجهد كبير ومشكور فى إعداد ومراجعة كشوف الزملاء المستوفين كافه شروط الترقى بكافة قطاعات الهيئة.

وأكدت: وتعمل بكل جهد فى سبيل الانتهاء من باقي الإجراءات، وأن المتابعة مستمرة مع القطاعات من خلال الادارة المركزية للتنظيم والإدارة بالهيئة حتى إنهاء تلك الإجراءات في القريب العاجل وصدور قرارات تنفيذ الترقيات للزملاء فى أقرب وقت ممكن حرصًا على مصالح العاملين، وإيمانًا من الهيئة بضرورة حصولهم على ترقياتهم المستحقة.