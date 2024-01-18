أمم أفريقيا 2023.. تشكيل منتخب كوت ديفوار لمواجهة نيجيريا

أعلن جان لويس جاسيه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيجيريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب كوت ديفوار، نظيره النيجيري على ملعب الحسن واتارا، وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ودفع مدرب الأفيال بالثنائي، جيريمي بوجا وجيان فيليب كراسو في قيادة الخط الهجومي، على أن يتواجد فرانك كيسي لاعب خط وسط أهلي جدة السعودي في التشكيل الأساسي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي نيجيريا في المرتبة الثالثة وفي رصيده نقطة وحيدة.

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يايا فوفانا

خط الدفاع: إيفان نديكا – عثمان ديوماندي – جيسلان كونان

خط الوسط: سيرج أورييه - فرانك كيسي - سيكو فوفانا إبراهيم سانجاريه - كريستيان كوامي

وفي الهجوم: جيريمي بوجا – جيان فيليب كراسو.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.