أمم أفريقيا 2023.. منتخب غينيا الاستوائية يقهر غينيا بيساو برباعية

حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا كبيرا على نظيره غينيا بيساو، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

احرز رباعية غينيا الاستوائية اللاعب إيمليو نسووى الذى سجل ثلاث اهداف "هاتريك" فى الدقائق الـ 21 و 51 و 61، واللاعب إيمليو نسووي فى الدقيقة 46، بينما جاء هدفى بيساو اللاعب ايستيبان فرنانديز اوبيانغ هدف فى مرماه فى الدقيقة 37 ، واللاعب هيلياردو دا سيلفا فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب غينيا الاستوائية جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات أمم أفريقيا 2023 مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بينما تذيل غينيا بيساو الترتيب بلا نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.