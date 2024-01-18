ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب تصادم سيارتين.. تعطل الحركة المرورية بطريق الرياح التوفيقي ببنها

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع منذ قليل، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد أحد السائقين على طريق الرياح التوفيقي ببنها. 

لم يسفر الحادث، عن إصابات أو وفيات، مؤديًا إلى حدوث شلل مرورى وتم استدعاء لرجال المرور للتسير الحركة المرورية ورفع حطام الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الرياح التوفيقي بدائرة قسم ثان بنها، ولم يسفر الحادث عن مصابين أو وفيات.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة سير أحد السيارتين بسرعة فائقة، فاختلت عجلة القيادة، وانحرف السائق عن الطريق، حتى اصطدمت بسيارة أخرى. 

ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية برفع آثار الحادث، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

الإدارة العامة للمرور السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة تعطل الحركة المرورية حادث تصادم بين سيارتين وقوع حادث تصادم