بسبب تصادم سيارتين.. تعطل الحركة المرورية بطريق الرياح التوفيقي ببنها

وقع منذ قليل، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد أحد السائقين على طريق الرياح التوفيقي ببنها.

لم يسفر الحادث، عن إصابات أو وفيات، مؤديًا إلى حدوث شلل مرورى وتم استدعاء لرجال المرور للتسير الحركة المرورية ورفع حطام الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الرياح التوفيقي بدائرة قسم ثان بنها، ولم يسفر الحادث عن مصابين أو وفيات.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة سير أحد السيارتين بسرعة فائقة، فاختلت عجلة القيادة، وانحرف السائق عن الطريق، حتى اصطدمت بسيارة أخرى.

ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية برفع آثار الحادث، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.