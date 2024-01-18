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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يلتقى نظيره البريطانى لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة

وزير الدفاع
وزير الدفاع
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد وزير الدفاع البريطاني بالدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمى خاصةً مع إستمرار الأزمة الراهنة فى قطاع غزة وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددٌ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.

السفير البريطاني بالقاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج