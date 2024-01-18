أمم أفريقيا 2023.. فيتوريا يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مواجهة غانا

يعقد البرتغاليي روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام غانا فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

وشهد التدريب الأخير الذى أقيم فى الثامنة والنصف مساء أمس، بالقرب من توقيت مباراة اليوم، حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، للحصول على ثقة المدير الفنى، الذى قام بعرض فيديو مجمع يضم أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب غانا، وقام بشرحها للاعبين، حيث طالبهم فيتوريا بضرورة الضغط المتقدم لإيقاف مفاتيح لعب المنافس، مع العمل على استغلال أطراف الملعب، وسرعة نقل الهجمات من أجل إحراز هدف مبكر يساهم فى تصدير الضغط للمنافس، لتحقيق الفوز الذى يعد مفتاح الفراعنة.