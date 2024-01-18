وزارة الرياضة قررت تغيير اسم مجمع صالات حسن مصطفي بأكتوبر

كشف مصدر خاص أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قررت تغير اسم مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الخميس، أن وزارة الرياضة تدرس عدد من الأسماء المقترحة للاسم الجديد لمجمع الصالات بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار المصدر أن هناك عدد من النجوم الكبار فى ألعاب الصالات قدموا لمصر الكثير يستحقون أن تزين أسماءهم المنشآت الرياضية التي تتمتع بها مصر

ومن ناحية أخري اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئيس النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، بحضور قيادات الوزارة والنادي.

تناول اللقاء الحديث حول موعد تسليم الفرع الاجتماعى لنادى الإسماعيلى لإدارة النادى، والتطرق إلي مناقشة عددًا من الملفات المتعلقة بالنادي وتسويقه وتمويله ذاتيًا، وانهاء بعض الأمور والإجراءات الإدارية للنادي، وكذلك الخطط والبرامج الإستثمارية التي من شأنها أن تُدر دخلًا للنادي للصرف ذاتيًا علي كافة المستويات.

وأكد وزير الرياضة على تقديم الوزارة الدعم والمساندة لنادى الإسماعيلى كونه أحد الكيانات الرياضية والأندية الشعبية الكبيرة بمصر، مطالبًا مجلس الإدارة بالتفكير فى آليات جديدة توفر موارد ذاتية للنادى؛ للإنفاق منها على ما تحتاجه الفرق الرياضية بالنادى، والأنشطة والمشروعات المُنفذة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعي إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري فى مختلف الاعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

من جانبه، توجه المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، بالشكر والتقدير للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والجهود المبذولة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وبخاصة في مجالات اكتشاف الموهوبين وتصعيدها للأندية والمنتخبات، والوقوف بجانب الأندية الشعبية ومنها نادي الإسماعيلي.