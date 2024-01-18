كأس آسيا.. أستراليا ثانى المتأهلين لثمن النهائى

حقق منتخب أستراليا ثانى انتصاراته فى دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، على نظيره سوريا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الثانية.

أحرز هدف المنتخب الأسترالى اللاعب جاكسون إيرفين فى الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء.

ويعد هذا الانتصار هو الثانى للمنتخب الأسترالى فى دور المجموعات، ليعلن تأهله رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتل المنتخب الاسترالى صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد سوريا عند نقطة وحيده فى المركز الثالث.