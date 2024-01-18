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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة" الفلسطينية: مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري من القصف

تهجير
تهجير
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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن وزارة الصحة سجلت مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر  والهروب القسري تحت القصف الوحشي.

وأضاف خلال مؤتمر الصحفي  في اليوم ال 104 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أن وزارة الصحة سجلت إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح التي وصلت تتابعها الطواقم الطبية الحكومية فقط.

وأشار القدرة أن الصحة الفلسطينية تتوقع ان تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في اماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة.

إسرائيل أشرف القدرة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة