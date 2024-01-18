الأمن يداهم وكرًا لتزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية)، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات مختلفة- 125 أصول وصور وشهادات ومستندات مزورة - أجهزة وأدوات تُستخدم فـى التزوير)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.