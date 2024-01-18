اتصالات النواب: حصول المصرية للاتصالات على رخصة 5G يعزز خدمات المحمول

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما، مؤكدًا أن المصرية للاتصالات كيان وطنى عملاق يمتلك بنية تحتية تساهم في تدعيم خدمات المحمول في مصر.

ولفت “بدوي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن تقنية 5G ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور وستعزز موقع مصر في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وتوجه الدولة المصرية في دعم منظومة التحول الرقمي.

وبين رئيس اتصالات النواب أن المصرية للاتصالات تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني، ومن أوائل القطاعات الناجحة التى تعول عليها الدولة المصرية الكثير في الجمهورية الجديدة، وتعد الحصان الرابح في المؤسسات الوطنية المصرية.

وأشاد بالخطط الاستراتيجية المستقبلية التي وضعتها المصرية للاتصالات تحت قيادة المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، في السوق المصري، مما جعلها متفرده في تقديم خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيحدث طفرة هائلة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما.