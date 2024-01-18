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الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لاتجاره في النقد الأجنبي بـ50 مليون جنيه.. ضبط صاحب مكتب استيراد في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى  مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرائم الأموال العامة الجيزة بغسل أموال متحصلة 50 مليون جنيه