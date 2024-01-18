الذهب يواصل الجنون ويسجل 3450 جنيها للجرام

واصلت أسعار الذهب الارتفاع لتسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا لم تشهده الأسواق من قبل، متأثرًا بإرتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا والذي سجل 2011 دولارا للاونصة، وزيادة الطلب على الذهب محليا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة واللجوء للذهب كاستثمار أمن والتحوط ضد المخاطر.

وارتفع سعر الجرام من عيار 21 “ الأكثر مبيعا وإقبالا في السوق المصرية ” ليسجل 3450 جنيها، وسجل عيار 24 “الأعلي فئة متداولة بين الأعيرة في سوق الذهب” حوالي 3942 جنيها.

وارتفع عيار 18 مسجلا 2957 جنيها للجرام، وعيار 14 سجل 2280 جنيها للجرام، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب "ويزن حوالي 8 جرامات حوالي 27600 جنيه.

عالميا.. ارتفع سعر الأونصة العالمية اليوم في ظل قوة الدولار الأمريكي بدعم من البيانات الاقتصادية وتراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.