محافظ الغربية يجتمع مع مقاولي الرصف لتذليل كل المعوقات للانتهاء من رصف الطرق

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع مقاولي الرصف بالمحافظة لإزالة كافة المعوقات للانتهاء من كافة اعمال الرصف والتغلب على المشكلات التي تعوق إنجاز الأعمال.

وشدد رحمي على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة أعمال الرصف بالمحافظة، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.

كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأوضح المحافظ، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.

كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.