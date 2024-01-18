"اختفاء السيد قمر" لعبد الرحمن أبوبكر تُشارك بمعرض الكتاب 2024

يصدر عن دار ارجوحة، قصة للأطفال بعنوان "اختفاء السيد قمر"، من تأليف عبد الرحمن ابو بكر، ورسوم الفنانة سمر صلاح الدين، حيث تشارك بمعرض الكتاب فى دورته الـ55 بجناح دار ارجوحه c17 صالة ٥.

وتتضمن القصة الموجه للأطفال اختفاء السيد قمر عن السماء ، ولا أحد يعلم سر اختفائه، و تتصاعد الأحداث حتي تصل بيسان لسر اختفاء القمر ، في مغامرة تختلف كثيرا عن كل استنتاجاتك لسؤال القصة وعنوانها"، وكل التحذير المُغلف بالحب للسيد قمر، الا يفعل فعلته تلك مرة أخري، حتي لا تضطر "بيسو "و أبطال القصة ، بتكرار مغامرتهم لأنقاذة فهو كثير الاختفاء والهروب ،لأنه يملك جانبًا مُظلمًا لا يعرف أحد عُنه شيئًا .

واهدى الكاتب القصة الى والدته قائلا: " إلي أمي .. قصتي المحكية علي لسان كل من عرفها " ..اهدائى إلي أول قصة في حياتي ، التي كنت أنا أيضًا قصتها الوحيدة - قبل رحيلها.

وتُعد القصة أول عمل أدبى للكاتب عبد الرحمن ابو بكر، وتتاح بخصم ٤٠ ٪؜ وعبر الشراء الأون لاين.