وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وجاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.

وجدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم نقلهم وندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق واستمرار تقديمها للمواطنين في سهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.