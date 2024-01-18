ضبط مهندس شاذ يعرض نفسه على راغبي المتعة الحرام عبر فيس بوك بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على مهندس برمجيات وتكنولوجيا معلومات بعد قيامه بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب الكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يروج فيه عن نفسه لممارسة الأعمال الشاذة حال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، بقيام "إسلام.م.ا"،حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم مدينة دمياط محافظة دمياط بممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء وإدارة صفحة على تطبيق (فيسبوك) المرئي للعامة يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور له والتحريض على ممارسة هذا السلوك الشاذ عن مجتمعنا كما يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي مع راغبي المتعة الحرام عن طريق التواصل معهم عبر تطبيق ( فيسبوك ) المرئي للعامة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إدارة الصفحة.

بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وممارسة الشذوذ مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.