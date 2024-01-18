برلماني: لقاء السيسي ووزير خارجية اليونان دليل جديد على مكانة مصر بالمنطقة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية اليونان، بمثابة دليل جديد على مكانة مصر ودورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عابد، أن مصر واليونان تربطها علاقات استراتيجية تاريخية تتمثل في التعاون المستمر بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تطرق الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير خارجية اليونان لبحث تدهور الأوضاع في غزة ومطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار تأكيد على دعم القضية الفلسطينية وانتهازه كافة الفرص للتحدث بشأنها للتنسيق بين كافة دول العالم لإنهاء هذه الحرب.

وأكد النائب علاء عابد، إلى أن القيادة السياسية تعمل على السعي نحو استجداء كافة دول العالم لتبني رؤية مصر بوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية حل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى أو تتدخر جهدا في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليونانى إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين فى مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر الرئيس من خطورة التصعيد العسكرى فى المنطقة على أكثر من جبهة، مشددًا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالى من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالى القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.