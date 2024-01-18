كذب المنجمون ولو صدقوا.. تفاصيل شخصية هبة عبدالغني في "حدوتة منسية"

ينتظر صناع مسلسل “حدوتة منسية” عرضه قريبًا على شاشة قناة “سي بي سي”، فيما كشف صناع العمل عن البوسترات الخاصة بهم.

ومن ناحيتها، أوضحت هبة عبد الغني أنها تجسد شخصية تدعى"هالة".

كما نشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة: "كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هاله" هتعمل ايه في أحداث حدوته منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعة ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر ومجموعة كبيره جدا من الاخوات و الاصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت: "عايزه أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفي ومحمد امين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة واكيد استاذ محي، اللي ساعدني اكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو".

ومسلسل "حدوتة منسية" من تاليف تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين ،انتاج فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل2024، في مسلسل "صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

ويذكر أن آخر أاعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي.