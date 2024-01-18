ليكورنو: فرنسا ستنتج 78 مدفع هاوتزر من طراز قيصر لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس أن باريس ستنتج 78 مدفع هاوتزر من طراز قيصر خلال العام الجاري 2024 أوكرانيا.

وأوضح ليكورنو: "حاليًا، هناك 49 مدفعًا من هذا النوع في أوكرانيا حققت نجاحًا تكتيكيًا وهدفنا هو إنتاج 78 مدفعًا من طراز قيصر في عام 2024، مما يشجع الأوروبيين وحلفائنا على المشاركة في المشروع"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "أوكرانيا اشترت للتو ستة مدافع قيصر باستخدام أموالها الخاصة".

وبحسب ليكورنو، فإن تكلفة سفينة المدفعية الفرنسية الرائدة، مدفع قيصر طويل المدى ذاتي الدفع، تتراوح بين 3 ملايين يورو و4 ملايين يورو، وهو سعر يعتقد أنه "مقبول" لحلفاء باريس.

وأضاف أن تسليم حوالي 40 صاروخ كروز إضافيًا من طراز Scalp إلى أوكرانيا، والذي تعهد به الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ قريبًا ويستمر على مدار العام وفقًا للجدول الزمني.