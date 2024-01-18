غرفة تعليم كفر الشيخ: تغيب 153 طالبا عن امتحان الشهادة الإعدادية

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات.

وأكد عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، مشيراً إلى أن المقيد بالشهادة الإعدادية عام ومهني، 61 ألف و492، طالب وطالبة، وأدى 61 ألف 339 طالب وطالبة، وغياب 153 طالب وطالبة، وأدى الامتحان في الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة، 37 طالب وطالبة، وتغيب عن الامتحان طالبين " صم".

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.