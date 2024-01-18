الرئيس البولندي: بوتين لن يتوقف في أوكرانيا إذا انتصر في الحرب

أكد الرئيس البولندي أندريا دودا اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يتوقف في أوكرانيا إذا انتصر في الحرب، وسيهاجم الدول الأخرى في أوروبا الشرقية أو القوقاز أو آسيا الوسطى.

وأضاف الرئيس البولندي، خلال الإفطار الأوكراني على هامش منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أننا نشهد بناء تحالف الشر، الذي ليس مؤيدا لبوتين فحسب، بل هو أيضا على استعداد لاتخاذ إجراءات والمجازفة بإفساد النظام العالمي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار دودا إلى أن النموذج الأمني الذي كان الجميع يحاول بنائه منذ نهاية الحرب الباردة تم تدميره أمام أعيننا.

وتابع "دعونا نتذكر أن أوكرانيا لا تقاتل من أجل سيادتها فحسب، بل تقاتل أيضًا من أجل الدفاع عن قيمنا الديمقراطية، ويجب ألا ننساها، إن الحرب في أوكرانيا هي حرب ذات أهمية رمزية ونفسية كبيرة".

وقال الرئيس البولندي "موسكو مقتنعة بأن الوقت في صالحها وهي مستعدة لخوض حرب استنزاف وتأمل أن يبدأ الغرب المنهك في الحد من دعمه لقتال أوكرانيا وأن يدفع كييف لبدء محادثات سلام، ولذلك، قال إن الغرب "يجب أن يستعد لمسيرة طويلة، نهتم فيها بأمن مواطنينا، وندعم أوكرانيا في كفاحها ونساعدها على إعادة البناء أيضًا بالأصول المصادرة من المعتدي".

وفي هذا السياق، قال إن الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة و50 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي يبدو أنه أمر بالغ الأهمية.

وقال دودا إنه في سياق مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، فإن الإجابة واضحة للغاية: على الأوكرانيين أن يقرروا مستقبلهم، ولا ينبغي لأي جهة خارجية أخرى أن تفعل ذلك نيابة عن أوكرانيا.

وبحسب دودا، فإن الحرب ستنتهي عندما تنسحب روسيا من جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا موضحا "أي حل آخر سيعني انتصار روسيا، ويرجى تذكر هذا: روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا - قد تصبح دول أخرى في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى الضحية التالية لروسيا وهذا أمر بالغ الأهمية إذا فازت روسيا في هذه الحرب، فسوف تهاجم وقال دودا: "البلد التالي، هذا أمر معتاد بالنسبة للإمبريالية الروسية: سوف يهاجمون مرارًا وتكرارًا".