برلمانية: تلقي وائل الدحدوح العلاج بمصر موقف إنساني يعكس دور الدولة الداعم لفلسطين

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المختصة، لطلب نقابة الصحفيين المصرية، بتسهيل دخول الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، موقف إنساني مشرف يعكس دور مصر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين ثابت ولم يتغير، وأن مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف والتحديات، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في صدارة أولويات واهتمامات الدولة المصرية.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، وإيقاف الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحة أن مصر لم تنقطع يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

واستنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية. وأكدت أنها محاولة فاشلة للتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.