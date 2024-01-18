وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة بنوك الدم خلال العام الماضي

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الخميس بإنجازات إدارة بنوك الدم خلال العام الماضى لإعانة وتلبية احتياجات المرضى بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وكشفت الدكتورة فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم أنه خلال العام الماضى، أنه تم ترخيص 8 بنوك دم شملت منيه النصر وميت غمر و شربين و دماص و طلخا و نبروه و اجا و السنبلاوين من قبل إداره التراخيص بالوزارة علاوة على تم تحويل بنك دم دماص المركزي من تخزيني إلي تجميعي .

وأضافت أن العام الماضى شهد أيضاً تجديد البنية التحتية لبنك دم شربين المركزي عن طريق التبرع الشرفي للمجتمع المدني بتكلفة 2 مليون جنيه وتحديث بنك ميت غمر المركزي بأجهزه خاصة ببنوك الدم التجميعية عن طريق التبرع الشرفي للمجتمع المدني و شراء جهاز فصل المشتقات بتكلفه مليون و250 ألف جنيه مصري .

وأشارت مدير إدارة بنوك الدم إلى أنه على صعيد رفع كفاءة العاملين جرى عقد دورة تدريبيه ل 35 من الاطباء والصيادلة و الكميائيين و الفنيين العاملين ببنوك الدم بالدقهلية تحت عنوان المعايير والسياسات العامه لبنوك الدم إلى جانب حضور 30 من لاطباء و الصيادلة العاملين ببنوك الدم التجميعية و التخزينية دورة تدريبية أخرى.

وأوضحت أنه تم اختيار فريق من اطباء بنوك دم الدقهليه لإلقاء محاضرات خاصه لبنوك دم محافظات الجمهورية عن طريق التدريب المباشر تحت اشراف الاداره العامه لبنوك الدم من الوزارة.

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