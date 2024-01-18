وزير الدفاع الروسي يصدر أوامره بزيادة إنتاج الصواريخ طويلة المدى

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس تعليماته لشركة الصواريخ التكتيكية بزيادة إنتاج صواريخ الطائرات طويلة المدى عالية الدقة.

وكان وزير الدفاع الروسي أمر في 12 يناير الجاري شركة KTRV لترقية الذخيرة التقليدية إلى ذخيرة عالية الدقة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار رئيس شركة KTRV، بوريس أوبنوسوف، إلى أن شركة الصواريخ التكتيكية قامت بالفعل بزيادة إنتاج الأسلحة عالية الدقة الأكثر شعبية خمسة أضعاف.

يأتي ذلك مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني حيث اندلعت في شهر فبراير من العام قبل الماضي 2022 وأسفرت عن خسائر فادحة لدى الجانبين الروسي والأوكراني.