‎"فاروق حسني": انتهاء اطلاع لجنة تحكيم جائزة النحت على الأعمال المؤهلة (صور)

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فى بيان لها، عن الإنتهاء من إطلاع لجنة تحكيم جائزة النحت علي الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة النهائية والمرشحة لجائزة النحت من جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024.

‎وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مصري مقسمة إلى:

- ٥٠ خمسون ألف جنية مصري الجائزة الأولي ودرع التكريم.

- ٣٠ ثلاثون الف جنية مصري الجائزة الثانية.

- ٢٠ عشرون الف جنية مصري الجائزة الثالثة.

‎وتضم لجنة تحكيم جائزة النحت:

- الدكتور محمد العلاوى، وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق، وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

- الفنان ناجى فريد، فنان تشكيلي ونحات.

- الدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- الدكتورة مروه يوسف رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك، سابقًا.

- الفنان إيهاب اللبان، فنان تشكيلي ونحات، المشرف العام قطاع الفنون التشكيلية والبصرية بمدينة الفنون.

‎وسيتم الاعلان عن أسماء الفائزين في حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الخامسة وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين والباحثين المؤهلين للمرحلة النهائية.

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