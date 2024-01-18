بطريقة التفخيخ.. الاحتلال الإسرائيلي يفجر المنازل والمساجد في خان يونس (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائليي بدأ في استخدام أسلوب "تفخيخ المنازل" بخان يونس لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العدوان على غزة في تصاعد مستمر، موضحا أن القصف الإسرائليي طال أحياء عديدة في شمال غزة وحي النصر والشجاعية وحي الزيتون بالإضافة إلى الاشتباكات التي تدور بين الاحتلال الإسرائلي والمقاومة الفلسطينية في منطقة جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يفخخ المنازل والمنشآت الفلسطينية، ثم تفجيرها لإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الفلسطينيين وممتلكاتهم في صبيحة هذا اليوم حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مجموعة من المنازل والمساجد بالمطقة الشرقية في خان يونس مما أدى إلى تديرها بشكل كامل.