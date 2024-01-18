لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بكل الوسائل إذا ساد "المنطق الانتحاري" في الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه إذا ساد المنطق الانتحاري في الغرب، فإن روسيا وبيلاروسيا ستدافعان عن مصالحهما بكل الوسائل، كتفا بكتف.

وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا "إذا ساد المنطق الانتحاري في الغرب، أؤكد لكم أن الشعبين الروسي والبيلاروسي سيدافعان عن استقلالهما ومصالحهما جنبًا إلى جنب لا شك في ذلك، لدينا كل الوسائل اللازمة لذلك"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي مايو، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إلى أن التصريحات الصادرة من بولندا حول استعدادها لدعم الانقلاب في بيلاروسيا تشكل تدخلًا في شؤون دولة أخرى.

وشدد الكرملين على أن روسيا ستفي بالتزاماتها الحليفة لضمان أمن بيلاروسيا.