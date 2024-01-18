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الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. ضعف المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق الهرم بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف ينتج عنه، ضعف المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة"، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠/ ١ / ٢٠٢٤.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال موجها رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للتسهيل علي الشركة المنفذة.

وتنوه محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

محافظة الجيزة ضعف المياه لمدة ٦ ساعات ببعض مناطق بالهرم مساء الجمعة محافظة الجيزة نصر الدين مبنى محافظة الجيزة