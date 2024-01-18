أمم إفريقيا.. تشكيل هجومى متوقع لكوت ديفوار في مواجهة نيجيريا

يستضيف ملعب " الحسن واتارا"، فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، افتتاح الجولة الثانية بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، الذى يستضيف نظيره نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو- عثمان ديوماندي- إيفان نديكان- جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسيه- إبراهيم سنجاريه- سيكو فوفانا.

خط الهجوم: جيريمي بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا.



وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز فى الجولة الأولى، على نظيره غينيا بيساو، بهدفين دون رد، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا"، والذى أحرزهم اللاعب سيكو فوفانا، وجيان فيليب كراسو، ليسجل أول ثلاث نقاط له فى دور المجموعات.

ويسعى منتخب كوت ديفوار للفوز فى ثانى مباراياته، وتحقيق العلامة الكاملة فى ثانى جولاته فى دور المجموعات وتامين تأهله إلى دور ثمن النهائى، خاصة وأنه يتصدر المجموعة.

على الجانب الآخر، حقق المنتخب النيجيري التعادل فى الجولة الأولى أمام غينيا الأستوائية، بهدف لكل فريق، ليضع فى جبعته أول نقطه من دور المجموعات.

وتعتبر تلك المباراة هى قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لما فيها من قوة وندية بين منتخبين مرشحان لنيل اللقب القارى، وبينهما تاريخ مواجهات يحمل الإثارة.

والتقى المنتخبان في بطولة أمم إفريقيا فى 6 مرات سابقة، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في 3 مواجهات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين فقط وتعادلا في مباراة وحيدة.

ولم تكن الجولة الأولى سعيدة على المنتخبات الكبرى إلا منتخب كوت ديفوار، حيث يعتبر هو المنتخب الوحيد من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، التي تمكنت من تحقيق الفوز في مباراتها الافتتاحية بعكس منتخبات كبرى أخرى فشلت في تحقيق الفوز مثل مصر والجزائر والكاميرون وغانا وتونس.

على الجانب الآخر يسعى المنتخب النيجيري لتحقيق الفوز الذى هو فى حاجة إليه من أجل نيل فرصة في التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم الانتظار لحين انتهاء مباريات دور المجموعات.

ومن المفترض أن يتأهل إلى دور الـ 16، أفضل 4 منتخبات أحتلت المركز الثالث.

