الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس إن طائراته المقاتلة نفذت غارات على مواقع حزب الله في العديسة بجنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن القوات قصفت مناطق في كفركلا ومرجعيون، على ما يبدو لإحباط هجمات حزب الله المخطط لها على شمال إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إطلاق قذيفتين من لبنان على منطقة عرب العرامشة في وقت سابق اليوم، وسقط كلاهما في مناطق مفتوحة، ولم يسببا أي أضرار.

وتصاعدت الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري نهاية العام الماضي، بطائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية ببيروت.