"القومي للمرأة" يستعرض أهداف الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة

اجتمع المجلس القومي للمرأة على مدار يومين مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بهدف التعرف علي جهود المجلس في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة واستعراض اهداف الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها عام ٢٠٢١ وآليات عملها والجهات الشريكة، بحضور ممثل عن صندوق الامم المتحدة للسكان.

واستعرضت ايزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس خلال اليوم الأول، جهود القومى للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، من خلال حملات طرق الأبواب؛ إذ نجح المجلس من خلال حملات طرق الأبواب أن يطرق ما يزيد عن 8.4 مليون باب حتى ٢٠٢٣ لرسائل متنوعة تخدم مختلف قضايا المرأة.

كما أشارت إلي مبادرة دوي التي تم إطلاقها ، تحت رعاية انتصار السيسي، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وتحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عن دور المكتب في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات، وتصنيفات الشكاوى التى يتلقاها المكتب، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب، وأهم الشركاء الداعمين للمكتب ، مشيرة إلى مسار الاحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.

كما عرضت نبذه عن الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاءها في إبريل 2-21 والتى تعد امتداد للجهود الوطنية وجهود المجلس القومى للمرأة تحديداً لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة؛ إذ تم إنشائها لتوفير كل الخدمات للسيدات والفتيات المتعرضات للعنف في مكان واحد ومعالجة التحديات التى تمنع السيدات عن الإبلاغ وتلقي الخدمات المناسبة المتكاملة.

وأوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها في مجالات متعددة ومن بينها تدريبها على المنتجات الحرفيه من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمحافظات المختلفة.

كما أكدت حرص المجلس على مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة التى يشارك بها المجلس، وكتالوج المصرية.

فيما أشارت انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة إلى جهود المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة.

كما نوهت إلى برنامج تحويشه والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.

وقد تضمن اليوم الثاني" مناقشة تجربة الوحده المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكوريا التى تحمل اسم " زهرة عباد الشمس " "sunflower" وذلك بحضور ممثلي من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، والتعاون الدولي، وصندوق الامم المتحدة للسكان.

كما أعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع فريق المجلس وممثلي الوزارات المختلفة، مستعرضا التجربة الكورية في إنشاء الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوفر خدمة دعم شاملة للمرأة المعنفة.