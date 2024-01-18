12 ساعة تفتيش.. رحلة عناء شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا عن مراحل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن كل يوم تنطلق في السابعة صباحا مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة، في رحلة وصفها سائقي الشاحنات برحلة العناء، متجهة لما عرف بنقاط التدقيق الذي وضعها وأصر عليها الجانب الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن الطريق امتد لأكثر من 40 كيلومترا بين معبري رفح والعوجة، هو بداية رحلة إجراءات معقدة، لم تحرك لها قوات الاحتلال الإسرائيلي ساكنا إنسانيا.

من جانبه، قال أحد سائقي الشاحنات، ويدعى حازم حسن حسنين مصطفى، إنه يعمل على هذه الشاحنة لمعبر العوجة منذ أكتوبر الماضي، ويبدأ في التحرك من معبر رفح الساعة 6 صباحا.

ولفت إلى أنه يتجه لمعبر العوجة بهدف التفتيش الأولي، حيث يتم فتح الشاحنة بالكامل، والجلوس في مكان مغلق، علما بأنه يتم دخول 100 سيارة في اليوم الواحد، وتفتيش الشاحنة يستغرق ساعة، حيث يتم تفتيش كل جزء بها.

وأفاد بأنه يتبع هذه المرحلة التفتيش الإشعاعي، ويستغرق أيضا ساعة أو أكثر، ثم يتبعه تفتيشا يشابه التفتيش الأولي، ولتصل عدد ساعات التفتيش منذ البداية حتى النهاية حوالي 12 ساعة حتى الوصول لمعبر رفح.