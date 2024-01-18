التحفظ علي المهندس يحيى عبدالهادي بمحكمة جنح مدينة نصر

تحفظت محكمة جنح مدينة نصر على المهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لحين صدور القرار.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس"فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة