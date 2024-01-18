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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ علي المهندس يحيى عبدالهادي بمحكمة جنح مدينة نصر

يحيي حسين
يحيي حسين
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تحفظت محكمة جنح مدينة نصر على المهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لحين صدور القرار.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس"فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة

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